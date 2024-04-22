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    В Белгородской области с начала украинских обстрелов погибли 120 человек

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    В Белгородской области погибли 120 мирных жителей с начала украинских обстрелов. Ранен 651 человек. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребенок», — сказал глава региона в видеообращении, которое появилось в его телеграм-канале.

    Уже много месяцев Белгородскую область практически ежедневно атакуют с территории Украины — ВСУ применяют как БПЛА, так и артиллерию, минометы, ракеты и реактивные снаряды.

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