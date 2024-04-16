Священника ассирийской церкви в Сиднее пытался зарезать 16-летний подросток

Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви в Сиднее совершил 16-летний подросток, передает 16 апреля австралийский телеканал ABC. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей.

«Шестнадцатилетний подросток, задержанный за ножевое нападение в сиднейской церкви в понедельник вечером, в январе был отпущен под залог за хорошее поведение», — сообщает ABC со ссылкой на данные полиции. Уточняется, что юноше ранее было предъявлено обвинение, в том числе в хранении ножа.



Напомним, юноша с ножом напал на священника и прихожан во время проповеди в пригороде Сиднея. Инцидент произошел в церкви Доброго пастыря в штате Уэйкли. Епископ стоял у алтаря церкви и разговаривал с прихожанами, когда один из присутствовавших, в черном свитере, подошел к нему. Подросток успел нанести священнику более пяти ударов, прежде чем его оттащили.