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    Священника ассирийской церкви в Сиднее пытался зарезать 16-летний подросток

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    Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви в Сиднее совершил 16-летний подросток, передает 16 апреля австралийский телеканал ABC. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей.

    «Шестнадцатилетний подросток, задержанный за ножевое нападение в сиднейской церкви в понедельник вечером, в январе был отпущен под залог за хорошее поведение», — сообщает ABC со ссылкой на данные полиции. Уточняется, что юноше ранее было предъявлено обвинение, в том числе в хранении ножа.

    Напомним, юноша с ножом напал на священника и прихожан во время проповеди в пригороде Сиднея. Инцидент произошел в церкви Доброго пастыря в штате Уэйкли. Епископ стоял у алтаря церкви и разговаривал с прихожанами, когда один из присутствовавших, в черном свитере, подошел к нему. Подросток успел нанести священнику более пяти ударов, прежде чем его оттащили.

    Отмечается, что эпизод транслировался в прямом эфире местного телевидения. В результате нападения лидер церкви и несколько прихожан получили ножевые ранения.

    Как уточняет РИА Новости, австралийским СМИ удалось установить личность нападавшего. Но было решено не публиковать его имя. После покушения на священника толпа требовала выдать задержанного. В ходе беспорядков вокруг церкви было ранено несколько офицеров полиции и повреждено 30 полицейских машин.

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    Нападение на священника с ножомАвстралия
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