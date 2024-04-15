    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    743мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.44eur99.73

    Нападение мужчины с ножом на священника в Австралии попало в прямой эфир

    475
    1 комментарий

    Мужчина с ножом напал на священника и прихожан во время проповеди в пригороде Сиднея. Несколько человек пострадали, сообщает The Sydney Morning Herald в понедельник, 15 апреля.

    Автор: ClickHeart TV 6 / YouTube

    Инцидент произошел в церкви Доброго пастыря в штате Уэйкли. Епископ стоял у алтаря церкви и разговаривал с прихожанами, когда один из присутствовавших, в черном свитере, подошел к нему. Мужчина успел нанести священнику более пяти ударов, прежде чем его оттащили.

    Отмечается, что эпизод транслировался в прямом эфире местного телевидения. В результате нападения лидер церкви и несколько прихожан получили ножевые ранения. Информация о состоянии пострадавших устанавливается.

    Подозреваемого доставили в отдел полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвстралияНападение на священника
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close