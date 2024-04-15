Нападение мужчины с ножом на священника в Австралии попало в прямой эфир

Мужчина с ножом напал на священника и прихожан во время проповеди в пригороде Сиднея. Несколько человек пострадали, сообщает The Sydney Morning Herald в понедельник, 15 апреля.
Автор: ClickHeart TV 6 / YouTube
Инцидент произошел в церкви Доброго пастыря в штате Уэйкли. Епископ стоял у алтаря церкви и разговаривал с прихожанами, когда один из присутствовавших, в черном свитере, подошел к нему. Мужчина успел нанести священнику более пяти ударов, прежде чем его оттащили.
Отмечается, что эпизод транслировался в прямом эфире местного телевидения. В результате нападения лидер церкви и несколько прихожан получили ножевые ранения. Информация о состоянии пострадавших устанавливается.
Подозреваемого доставили в отдел полиции.