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    На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол о дискредитации ВС РФ

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    Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
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    В отношении блогера Анастасии Ивлеевой составили протокол об административном правонарушении по статье 20.3.3, части 1 КоАП РФ (дискредитация российских вооруженных сил). Об этом стало известно во вторник, 16 апреля, из карточки Тверского районного суда Москвы.

    Суд зарегистрировал протокол сегодня. Судебное заседание назначено на 25 апреля 2024 года.

    Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы подтвердила, что столичный суд зарегистрировал протокол в отношении блогера Анастасии Ивлеевой.

    В конце декабря 2023 года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». Фотографии с мероприятия стали достоянием общественности и вызвали сильные возмущения среди радикальных патриотов. Несмотря на публичные извинения блогера и ее звездных гостей, стали отменять их корпоративы и концерты.

    Московский клуб «Мутабор» после скандальной «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой объявил о переименовании.

    Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

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    Анастасия ИвлееваДискредитация ВС РФ
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