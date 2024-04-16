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    Космический мусор c МКС упал на Землю, пробив крышу дома во Флориде

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    Мусор, упавший на Землю с МКС, пробыл в космосе три года. После этого он пробил крышу дома во Флориде. Об этом 16 апреля пишет ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

    «В марте 2021 года с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями», — цитирует информагентство сообщение NASA.

    Общая масса мусора — около 2,6 тысячи килограммов. На крышу во Флориде прилетело чуть больше семи килограммов.

    Согласно заявлению NASA, те самые батареи должны были сгореть в космосе 8 марта 2024 года. Однако какая-то их часть все-таки оказалась на земле, врезавшись в дом.

    Ранее две астронавтки NASA занимались ремонтом солнечных батарей на МКС и случайно отпустили сумку, которая сразу же улетела.

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