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    На Литейном после прорыва заменили 2,5 метра ненадежного трубопровода

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    Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы на Литейном проспекте, где накануне произошла коммунальная авария. На участке заменили 2,5 метра ненадежного трубопровода, сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 15 апреля.

    Специалисты провели сварочные работы у дома 37, а к утру начался процесс подключения потребителей. Участок для проезда, где проходили работы, полностью открыли к 13:00. В пресс-службе компании также напомнили, что для окончательного подключения потребителей необходима оперативная настройка систем внутридомовых коммуникаций. Поэтому при отсутствии горячей воды следует обращаться в свою управляющую компанию.

    Как писала «Фонтанка», прорыв трубы произошел днем накануне. Дорогу у здания дома департамента уделов на Литейном проспекте, где сейчас располагается департамент службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, окутало паром. Опасную территорию оперативно огородили.

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    Теплосеть Санкт-ПетербургаПрорыв трубыЛитейный проспект
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