Сайлент Хилл? Дом департамента уделов на Литейном окутало паром

Дорогу у здания дома департамента уделов на Литейном проспекте, где сейчас располагается департамент службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, окутало паром. Предположительно, в этом месте произошла авария, в результате которой горячая вода оказалась на поверхности.
На видеозаписях, которые прислали читатели «Фонтанки», видно, что место аварии огородили.
«Фонтанка.ру»
При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций (парение, вытекание воды, проседание грунта) необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 004.
читатель «Фонтанки»
Новость дополняется.