Сайлент Хилл? Дом департамента уделов на Литейном окутало паром

Дорогу у здания дома департамента уделов на Литейном проспекте, где сейчас располагается департамент службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, окутало паром. Предположительно, в этом месте произошла авария, в результате которой горячая вода оказалась на поверхности.



На видеозаписях, которые прислали читатели «Фонтанки», видно, что место аварии огородили.