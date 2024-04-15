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    РИА Новости: Юрий Куклачев остается в реанимации после операции на сердце

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    Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, который перенес обширный инфаркт и операцию на сердце, пока оставляют в реанимации. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Ольгу Кардокене.

    «Сейчас народному артисту нужен покой, а в палате терапии он, скорее всего, этот режим соблюдать перестанет», — цитирует информагентство Ольгу Кардокене.

    Представитель артиста отметила, что состояние у Куклачева стабильное, он ведет себя активно.

    Основателю и руководителю Театра кошек Юрию Куклачеву стало плохо в день его 75-летия, 12 апреля, во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле». Народному артисту медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию на сердце. Она длилась более трёх часов. Позже Юрий Куклачев самостоятельно вышел на связь.

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