РИА Новости: Юрий Куклачев остается в реанимации после операции на сердце

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, который перенес обширный инфаркт и операцию на сердце, пока оставляют в реанимации. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Ольгу Кардокене.

«Сейчас народному артисту нужен покой, а в палате терапии он, скорее всего, этот режим соблюдать перестанет», — цитирует информагентство Ольгу Кардокене.



Представитель артиста отметила, что состояние у Куклачева стабильное, он ведет себя активно.



Основателю и руководителю Театра кошек Юрию Куклачеву стало плохо в день его 75-летия, 12 апреля, во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле». Народному артисту медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию на сердце. Она длилась более трёх часов. Позже Юрий Куклачев самостоятельно вышел на связь.