В Петербурге спасли беспокойную сову

Петербуржцы помогли спасти длиннохвостую неясыть, сообщает 13 апреля городской комитет по природопользованию. Горожане заметили, что сова может летать и «крайне обеспокоена».
«Травмированная птица была замечена в Красносельском районе ранним утром. <…> Бригада специалистов Комитета выехала на место и забрала пострадавшую птицу, после чего доставила ее в госпиталь птиц. В госпитале ветеринары проведут диагностику повреждений и окажут необходимую помощь», — сказано в сообщении комитета.
Всем неравнодушным петербуржцам советую записать вот этот номер телефона: (812) 417–59–36. Он работает круглосуточно. Если вы увидели дикое животное в беде — не пытайтесь помочь самостоятельно, звоните в мобильную экологическую дежурную службу.
Напомним, «Фонтанка» писала, что Петербург почему-то в последние месяцы переживает настоящее нашествие неясытей. В России обитают три вида неясытей (это отдельный род сов): уральская, или длиннохвостая, бородатая и серая. И все они этой зимой объявились в Северной столице.