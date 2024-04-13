Выходные в Кронштадте начались с блэкаута. Без света в том числе тоннель дамбы

Освещение пропало в тоннеле петербургской дамбы. Водителей призывают соблюдать осторожность, но без электричества остались не только они.
Как сообщили в дирекции КЗС, отключение освещения произошло в тоннеле ФСАД незадолго до десяти часов утра 13 апреля. К полудню на месте продолжают работать аварийные службы.
Жители Кронштадта делятся в соцсетях адресами, где вместе с электричеством пропали отопление и вода. В группе «Подслушано в Кронштадте» пишут, что утро без коммунальных благ выдалось как в центре города, так и в домах на въезде. Жители 19-го и 16-го кварталов уточняют, что после 11 часов электричество вернулось.
В администрации района объяснили, что причина — авария на одной из подстанций «Оборонэнерго». Без света остались «многие дома в Кронштадте и Ломоносове».
«С 11:00 сотрудниками «Оборонэнерго» осуществляется подключение всех домой к электроэнергии. Все службы работают, лично нахожусь на месте аварии, как только установят причину — дополнительно сообщу», — уточнил глава районной администрации Андрей Кононов. Он добавил, что делается всё возможное для быстрого восстановления электроснабжения.