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    В Австралии мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ. Погибли пятеро

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    Пять человек погибли в результате нападения мужчины с ножом на посетителей крупного торгового центра Bondi Junction, расположенного в пригороде Сиднея. Об этом 13 апреля сообщает австралийский новостной сайт News.com.au.

    Мужчина напал на покупателей торгового центра незадолго до 15:20 по местному времени (8:20 по московскому времени). Он начал наносить удары ножом случайным жертвам. Несколько человек получили ранения, в том числе женщина и ее девятимесячный ребенок. Кровотечение у младенца помогли остановить двое мужчин, которые использовали для этого одежду из ближайшего магазина.

    Нападавший был застрелен полицией.

    Очевидцы рассказали, как посетители, которые находились на верхних ярусах, сбрасывали на нападавшего столбики ограждений, два из них попали в цель, после чего мужчина побежал вверх по эскалатору. Один из рабочих направлял посетителей в укрытие в аптеку, где раздавал людям костыли и трости для самообороны.

    По последним данным, были госпитализированы восемь человек, среди которых один ребенок.

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