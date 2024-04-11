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    Климатологи: температура на Земле бьет рекорды десятый месяц подряд

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    Март 2024 года стал самым жарким мартом в истории метеорологических наблюдений. Подобный помесячный рекорд погода на Земле бьет уже десятый месяц подряд, а в Мировом океане рекордные температуры поверхности воды наблюдают уже 12-й месяц кряду.

    Глобальная температура воздуха у поверхности земли в марте составила +14,14 градуса, сообщает 11 апреля Центр «ФОБОС», ссылаясь на данные последнего климатического бюллетеня Службы по изменению климата Copernicus (C3S). Это на 0,73 градуса выше среднего показателя за март 1991–2020 годов и на 0,10 градуса превышает предыдущий рекорд, который был зафиксирован в марте 2016 года. Хотя мартовская температурная аномалия немного меньше февральской или начала апреля.

    Более того, последние 12 месяцев были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Средняя температура в мире за год — рекордно высокая. Она превышает доиндустриальный уровень на 1,58 градуса. И март продолжил череду климатических рекордов как по температуре воздуха, так и по температуре поверхности океана.

    Средняя глобальная температура поверхности моря составляет рекордные +21,07 градуса, превысив на 0,01 градуса показатели февраля. Температура океана беспрецедентно высока уже больше года, отмечают климатологи.

    Помимо этого март 2024-го был еще и более влажным, чем в среднем на большей части территории Западной Европы. На Пиренейском полуострове, севере Италии и юге Франции прошли штормы с обильными осадками. Выше среднего была влажность в Восточной Скандинавии и в некоторых районах Северо-Запада России. При этом в остальной Европе, напротив, было суше.

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    Комментарии 1

    triton197711 Апр 2024 в 19:49
    Отменить серьезное "потепление климата" уже вряд ли получится, главное пусть и не сразу, но все же переключаться на более экологически более чистые, щадящие виды "источников энергий".
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