Климатологи: температура на Земле бьет рекорды десятый месяц подряд

Март 2024 года стал самым жарким мартом в истории метеорологических наблюдений. Подобный помесячный рекорд погода на Земле бьет уже десятый месяц подряд, а в Мировом океане рекордные температуры поверхности воды наблюдают уже 12-й месяц кряду.
Глобальная температура воздуха у поверхности земли в марте составила +14,14 градуса, сообщает 11 апреля Центр «ФОБОС», ссылаясь на данные последнего климатического бюллетеня Службы по изменению климата Copernicus (C3S). Это на 0,73 градуса выше среднего показателя за март 1991–2020 годов и на 0,10 градуса превышает предыдущий рекорд, который был зафиксирован в марте 2016 года. Хотя мартовская температурная аномалия немного меньше февральской или начала апреля.
Более того, последние 12 месяцев были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Средняя температура в мире за год — рекордно высокая. Она превышает доиндустриальный уровень на 1,58 градуса. И март продолжил череду климатических рекордов как по температуре воздуха, так и по температуре поверхности океана.
Средняя глобальная температура поверхности моря составляет рекордные +21,07 градуса, превысив на 0,01 градуса показатели февраля. Температура океана беспрецедентно высока уже больше года, отмечают климатологи.
Помимо этого март 2024-го был еще и более влажным, чем в среднем на большей части территории Западной Европы. На Пиренейском полуострове, севере Италии и юге Франции прошли штормы с обильными осадками. Выше среднего была влажность в Восточной Скандинавии и в некоторых районах Северо-Запада России. При этом в остальной Европе, напротив, было суше.