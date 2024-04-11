Климатологи: температура на Земле бьет рекорды десятый месяц подряд

Март 2024 года стал самым жарким мартом в истории метеорологических наблюдений. Подобный помесячный рекорд погода на Земле бьет уже десятый месяц подряд, а в Мировом океане рекордные температуры поверхности воды наблюдают уже 12-й месяц кряду.



Глобальная температура воздуха у поверхности земли в марте составила +14,14 градуса, сообщает 11 апреля Центр «ФОБОС», ссылаясь на данные последнего климатического бюллетеня Службы по изменению климата Copernicus (C3S). Это на 0,73 градуса выше среднего показателя за март 1991–2020 годов и на 0,10 градуса превышает предыдущий рекорд, который был зафиксирован в марте 2016 года. Хотя мартовская температурная аномалия немного меньше февральской или начала апреля.