«Мир» и «Великолепие» явились на свет в Царском Селе. Китайцы подождут

В Царском Селе скульптура начинает потихоньку выходить на воздух, освобождаясь от зимних деревянных коробов. 11 апреля сняли «зимнюю одежду» со статуй XVIII века на Эрмитажной аллее Екатерининского парка — рассказали «Фонтанке» в музее-заповеднике.
Там добавили, что вскоре после этого откроют скульптуру перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца, на террасе Руска, у павильона «Грот», а последними — Девушку с кувшином в Екатерининском парке и китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке.
Всего посетители смогут любоваться 70 парковыми объектами, включая Мраморный фонтан в Собственном садике, чудом уцелевший в Великую отечественную войну. В составе скульптур есть небольшие изменения.
«Внимательные посетители Екатерининского парка заметят, что на своих местах на Эрмитажной аллее отсутствуют статуя Амфитриты и бюст «Аллегория войны», — рассказала хранитель скульптуры музея-заповедника «Царское Село» Наталья Лансере. — С ними все в порядке — в прошлом году мы отправили их на плановую реставрацию. Эти мраморные произведения венецианского мастера XVIII века Пьетро Баратты провели зиму вне Екатерининского парка. Мы ждем их возвращения в начале этого лета».
Во время реставрации со скульптуры были удалены загрязнения, удалены старые мастиковки, скульптуру укрепляют, утраты — будут восполнены.
В парке музея-заповедника «Царское Село» представлены мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, а также три античных мозаики I-III веков.