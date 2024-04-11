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    «Мир» и «Великолепие» явились на свет в Царском Селе. Китайцы подождут

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    Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское село»
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    В Царском Селе скульптура начинает потихоньку выходить на воздух, освобождаясь от зимних деревянных коробов. 11 апреля сняли «зимнюю одежду» со статуй XVIII века на Эрмитажной аллее Екатерининского парка — рассказали «Фонтанке» в музее-заповеднике.

    Там добавили, что вскоре после этого откроют скульптуру перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца, на террасе Руска, у павильона «Грот», а последними — Девушку с кувшином в Екатерининском парке и китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке.

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    Всего посетители смогут любоваться 70 парковыми объектами, включая Мраморный фонтан в Собственном садике, чудом уцелевший в Великую отечественную войну. В составе скульптур есть небольшие изменения.

    «Внимательные посетители Екатерининского парка заметят, что на своих местах на Эрмитажной аллее отсутствуют статуя Амфитриты и бюст «Аллегория войны», — рассказала хранитель скульптуры музея-заповедника «Царское Село» Наталья Лансере. — С ними все в порядке — в прошлом году мы отправили их на плановую реставрацию. Эти мраморные произведения венецианского мастера XVIII века Пьетро Баратты провели зиму вне Екатерининского парка. Мы ждем их возвращения в начале этого лета».

    Во время реставрации со скульптуры были удалены загрязнения, удалены старые мастиковки, скульптуру укрепляют, утраты — будут восполнены.

    Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское село»
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    В парке музея-заповедника «Царское Село» представлены мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, а также три античных мозаики I-III веков.

    Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское село»
    Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское село»

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