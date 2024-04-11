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    Покажи пальцем на «зайца». В петербургских автобусах начали озвучивать число безбилетников

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    54 комментария

    В салонах лазурных автобусов Петербурга начали а автоматическом режиме озвучивать количество безбилетников. Скоро так будут делать везде, где есть датчики пассажиропотока.

    Автоматизированную систему протестировали на нескольких маршрутах, эксперимент признали успешным, сейчас началось масштабирование, сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 11 апреля. В частности, «Пассажиравтотранс» вел пилотный проект на маршрутах 203, 221, 228.

    На входе в салон автобуса установлены датчики, которые считают количество вошедших людей. Одновременно с этим система собирает данные об оплате проезда через валидаторы. Число безбилетников становится известно в результате простого математического вычисления. В ближайшее время все городские перевозчики должны масштабировать озвучивание количества безбилетных пассажиров на весь современный подвижной состав.

    Никаких дополнительных мер, вроде отказа ехать, пока все не заплатят, не предусмотрено, расчет на психологический эффект.

    Внедрение технологии «Фонтанке» подтвердили несколько перевозчиков Петербурга.

    Ранее «Фонтанка» рассказала о том, как и чем платили за проезд в Ленинграде и Петербурге.

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    АвтобусыОбщественный транспорт ПетербургаОбщественный транспортОплата проездаОплата проезда в общественном транспорте
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    Комментарии 54

    26505640211 Апр 2024 в 12:27
    уже хочется засунуть этой актрисе её голос обратно по лёгкие, хочется посидеть в тишине. Вот как вы бы написали этот датчик пассажиров, по ИК сигнатуре, тупо фотоэлементами как в лифте. Оно всё равно будет глючить. Я вот обратил внимание, что некоторые эти автобусы, от постоянных дрыганий водятела у них уже скрипят тормоза и что-то бьет под полом. Получается деньги на фигню есть, а нормального водителя найти и этих выпнуть - нет. Техоблуживание провести нет денег.
    Про Таллин.. странные вбросы. Какая разница, что там теперь. Этот Таллин его покроет маршрут 55 трамвая или 3 автобуса целиком. Он просто ниочем, как один район Питера или меньше. Ради пиара во всей великой Эстонии можно объявить бесплатный проезд.
    +0−0
    27626921611 Апр 2024 в 12:24
    Нашли проблемы... Вот в Екатеринбурге транспорта почти нет...
    +0−0
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