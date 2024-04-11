Покажи пальцем на «зайца». В петербургских автобусах начали озвучивать число безбилетников

В салонах лазурных автобусов Петербурга начали а автоматическом режиме озвучивать количество безбилетников. Скоро так будут делать везде, где есть датчики пассажиропотока.
Автоматизированную систему протестировали на нескольких маршрутах, эксперимент признали успешным, сейчас началось масштабирование, сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 11 апреля. В частности, «Пассажиравтотранс» вел пилотный проект на маршрутах 203, 221, 228.
На входе в салон автобуса установлены датчики, которые считают количество вошедших людей. Одновременно с этим система собирает данные об оплате проезда через валидаторы. Число безбилетников становится известно в результате простого математического вычисления. В ближайшее время все городские перевозчики должны масштабировать озвучивание количества безбилетных пассажиров на весь современный подвижной состав.
Никаких дополнительных мер, вроде отказа ехать, пока все не заплатят, не предусмотрено, расчет на психологический эффект.
Внедрение технологии «Фонтанке» подтвердили несколько перевозчиков Петербурга.
Ранее «Фонтанка» рассказала о том, как и чем платили за проезд в Ленинграде и Петербурге.