Покажи пальцем на «зайца». В петербургских автобусах начали озвучивать число безбилетников

В салонах лазурных автобусов Петербурга начали а автоматическом режиме озвучивать количество безбилетников. Скоро так будут делать везде, где есть датчики пассажиропотока.



Автоматизированную систему протестировали на нескольких маршрутах, эксперимент признали успешным, сейчас началось масштабирование, сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 11 апреля. В частности, «Пассажиравтотранс» вел пилотный проект на маршрутах 203, 221, 228.



На входе в салон автобуса установлены датчики, которые считают количество вошедших людей. Одновременно с этим система собирает данные об оплате проезда через валидаторы. Число безбилетников становится известно в результате простого математического вычисления. В ближайшее время все городские перевозчики должны масштабировать озвучивание количества безбилетных пассажиров на весь современный подвижной состав.

