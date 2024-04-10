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    В небе над Петербургом — дыра. Она очень красивая

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    В небе над Петербургом заметили дыру в солнечных лучах. Снимки и видео на набережной Обводного канала вечером в среду, 10 апреля, сделала читательница «Фонтанки» Фатима.

    Судя по кадрам, посреди неба образовалась дыра, через которую проходил солнечный свет. Читательница ответила корреспонденту, что никакими фильтрами не пользовалась.

    Мы показали видео и фотографии ведущему специалисту центра «Фобос» Михаилу Леусу. Он рассказал, что на снимках — просвет в облаках, где видны солнечные лучи из-за влажного или пыльного воздуха. «По ситуации», — добавил синоптик и попросил все же проверить видео на подлинность.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Фонтанка» изучила кадры на супервидовых камерах и нашла похожее на переместившихся в центр города облаках.

    Фото: скриншот супервидовых веб-камер «Фонтанки»
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    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: скриншот супервидовых веб-камер «Фонтанки»

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