В Петербурге закрыли сразу два общепита после отравлений детей

Смольнинский районный суд Петербурга на три месяца приостановил работу сразу двух заведений общепита после обнаружения у группы юных посетителей острой кишечной инфекции. Свои двери на 90 суток закрыли «Невский сад» на Синопской набережной и «Стрит» на Невском проспекте.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 10 апреля, в региональный Роспотребнадзор поступила информация о регистрации 11 экстренных случаев острой кишечной инфекции среди школьников из Екатеринбурга, которые не так давно были в Петербурге. Пострадавшие заявили, что 29 марта обедали в ресторане, принадлежащем ООО «Русский обед» по адресу: Синопская набережная, 14А.
Второе заведение принадлежит ООО «МИФ». После посещения столовой на Невском проспекте, 151А было зарегистрировано шесть случаев острой кишечной инфекцией среди детей из Тольятти.
В ходе проверки обоих предприятий были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, недостаток специализированного оборудования, отсутствие маркировки, просроченные продукты и тараканы. В результате их «Невского сада» забраковано и утилизировано 59 кг пищевой продукции и 91 кг — из «Стрита».
«Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток», — говорится в сообщении.