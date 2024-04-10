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    В Петербурге закрыли сразу два общепита после отравлений детей

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    Смольнинский районный суд Петербурга на три месяца приостановил работу сразу двух заведений общепита после обнаружения у группы юных посетителей острой кишечной инфекции. Свои двери на 90 суток закрыли «Невский сад» на Синопской набережной и «Стрит» на Невском проспекте.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 10 апреля, в региональный Роспотребнадзор поступила информация о регистрации 11 экстренных случаев острой кишечной инфекции среди школьников из Екатеринбурга, которые не так давно были в Петербурге. Пострадавшие заявили, что 29 марта обедали в ресторане, принадлежащем ООО «Русский обед» по адресу: Синопская набережная, 14А.

    Второе заведение принадлежит ООО «МИФ». После посещения столовой на Невском проспекте, 151А было зарегистрировано шесть случаев острой кишечной инфекцией среди детей из Тольятти.

    В ходе проверки обоих предприятий были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, недостаток специализированного оборудования, отсутствие маркировки, просроченные продукты и тараканы. В результате их «Невского сада» забраковано и утилизировано 59 кг пищевой продукции и 91 кг — из «Стрита».

    «Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток», — говорится в сообщении.

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    СудОстрая кишечная инфекция
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