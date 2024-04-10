В Петербурге закрыли сразу два общепита после отравлений детей

Смольнинский районный суд Петербурга на три месяца приостановил работу сразу двух заведений общепита после обнаружения у группы юных посетителей острой кишечной инфекции. Свои двери на 90 суток закрыли «Невский сад» на Синопской набережной и «Стрит» на Невском проспекте.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 10 апреля, в региональный Роспотребнадзор поступила информация о регистрации 11 экстренных случаев острой кишечной инфекции среди школьников из Екатеринбурга, которые не так давно были в Петербурге. Пострадавшие заявили, что 29 марта обедали в ресторане, принадлежащем ООО «Русский обед» по адресу: Синопская набережная, 14А.