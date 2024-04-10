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    Бизнес-омбудсмен Петербурга: с учетом демографии, возможно, надо увеличивать количество мигрантов

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    Уполномоченный по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга Валерий Калугин высказал предположение, что из-за демографических тенденций будет необходимо увеличивать количество трудовых мигрантов. Это высказывание региональный бизнес-омбудсмен сделал 10 апреля во время отчета в ЗаКСе о своей работе за 2023 год.

    Вопрос, как уполномоченный по правам предпринимателей оценивает влияние трудовых мигрантов на занятость в Петербурге, задала глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина.

    По словам омбудсмена, трудовые мигранты в экономике любой развитой или развивающейся страны играют большую роль, а в Петербурге почти 10% рынка труда занято именно мигрантами.

    «И это понятно, объяснимо. И с учетом демографических известных тенденций, которые сейчас идут, мы понимаем, что вполне возможно, что надо еще увеличить количество мигрантов. Единственное, это вопрос безопасности. И самое главное, знаете, не как обычно хотели, как лучше, а получилось, как всегда», - сказал Калугин.

    Он добавил, сегодня в России нет системы учета мигрантов, начиная с заявки предприятия. Калугин привел пример: предприятию нужен плотник, такой человек с образованием приехал из-за границы. На границе он получал бы карту, где фиксируются все его данные: где и кто платит ему зарплату, где он платит налоги, где проходит медосмотр, где устраивается на работу. «Если он не устраивается на работу плотника, то через месяц его выпиливают обратно. Такой системы у нас нет. Ее надо построить», - подчеркнул Калугин.

    Ранее стало известно, сколько нелегалов выдворили из Петербурга с начала года.

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