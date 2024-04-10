Бизнес-омбудсмен Петербурга: с учетом демографии, возможно, надо увеличивать количество мигрантов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга Валерий Калугин высказал предположение, что из-за демографических тенденций будет необходимо увеличивать количество трудовых мигрантов. Это высказывание региональный бизнес-омбудсмен сделал 10 апреля во время отчета в ЗаКСе о своей работе за 2023 год.

Вопрос, как уполномоченный по правам предпринимателей оценивает влияние трудовых мигрантов на занятость в Петербурге, задала глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина.



По словам омбудсмена, трудовые мигранты в экономике любой развитой или развивающейся страны играют большую роль, а в Петербурге почти 10% рынка труда занято именно мигрантами.

