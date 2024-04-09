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    Стало известно, сколько нелегалов выдворили из Петербурга с начала года

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    Во вторник Петербург покидают 40 нелегальных мигрантов, которые нарушили правила пребывания на территории России. Рейсы до Ташкента, Баку и Оша доставят их на родину. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба ГУ УФССП по региону.

    Всего в 2024 году судебные приставы Петербурга уже исполнили около 1700 постановлений суда о принудительном выдворении. За весь 2023 год выдворили порядка 3600 иностранцев.

    ГУ УФССП по Санкт-Петербургу

    В основном среди выдворенных мигрантов — граждане Узбекистана и Таджикистана. Также среди нарушителей есть граждане Турции, Азербайджана, Индии, Ирака, Ирана, Литвы, Сомали, Йемена и других стран.

    Все они были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ — Нарушение иностранцем правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране. Выдворенные иностранные граждане не смогут въехать на территорию Российской Федерации в течение 5 лет.

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