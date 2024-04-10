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    Житель Липецкой области получил девять лет за попытку поджога военного аэродрома

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    19-летнего жителя Липецкой области Всеволода Куликова приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного суда. Куликов признан виновным в покушении на госизмену, в попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»» * (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    «Путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы, из которых три года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные шесть лет в колонии строгого режима», — цитирует информагентство пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.

    Помимо срока, Куликов получил «один год ограничения свободы без штрафа». Приговор в законную силу не вступил.

    Сам Куликов свою вину признал. Суд учел его явку с повинной, помощь в раскрытии преступления, а также то, что во время подготовки к преступлению Куликов был несовершеннолетним.

    В октябре 2022 года Всеволод разослал анкету со своими личными данными в националистические организации, признанные на территории РФ террористическими. В качестве «тестового» задания Куликов выбрал поджог взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме под Липецком.

    Дальше молодой человек планировал поехать на Украину через Грузию. План провалился, в феврале 2023 года его задержали правоохранительные органы.

    Ранее в Петербурге другой мужчина пытался поджечь двери центрального военкомата.

    *организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023

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