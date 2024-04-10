Житель Липецкой области получил девять лет за попытку поджога военного аэродрома

19-летнего жителя Липецкой области Всеволода Куликова приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного суда. Куликов признан виновным в покушении на госизмену, в попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»» * (организация признана террористической и запрещена в РФ).

«Путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы, из которых три года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные шесть лет в колонии строгого режима», — цитирует информагентство пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.