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    С российского рынка лекарств отозваны восемь медикаментов. Три из них не имеют аналогов

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    Сразу несколько фармацевтических компаний отменили регистрацию своих препаратов в Министерстве здравоохранения России. Об этом стало известно из данных, опубликованных на портале Государственного реестра лекарственных средств. Отзыв регистрации означает, что медикаменты не смогут продаваться на российском рынке и их перестанут выписывать врачи.

    Из восьми медикаментов, указанных в списке, три не имеют аналогов. К числу таковых относятся: «Ретаболил»/нандролон (производитель — Gedeon Richter; лекарство применяется при нарушении белкового обмена, прогрессирующей мышечной дистрофии, отеопарозе и т.п.), «Премевис»/летермовир (MSD, предназначено для профилактики заболеваний, вызванных цитомегаловирусной инфекцией после пересадки костного мозга) и «Зинплава»/безлотоксумаб (MSD, помогает при профилактике рецидива инфекции, вызванной Clostridium difficile).

    Также отозвана регистрация Ноксафила (позаконазол), азитромицина Форте-АКОС (азитромицин), эндофалька, финалгеля (пироксикам) и сиалиса (тадалафил).

    Ранее фармакологи объяснили почему отечественная промышленность работает на зарубежных разработках, а собственные создать не получается.

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