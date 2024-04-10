С российского рынка лекарств отозваны восемь медикаментов. Три из них не имеют аналогов

Сразу несколько фармацевтических компаний отменили регистрацию своих препаратов в Министерстве здравоохранения России. Об этом стало известно из данных, опубликованных на портале Государственного реестра лекарственных средств. Отзыв регистрации означает, что медикаменты не смогут продаваться на российском рынке и их перестанут выписывать врачи.



Из восьми медикаментов, указанных в списке, три не имеют аналогов. К числу таковых относятся: «Ретаболил»/нандролон (производитель — Gedeon Richter; лекарство применяется при нарушении белкового обмена, прогрессирующей мышечной дистрофии, отеопарозе и т.п.), «Премевис»/летермовир (MSD, предназначено для профилактики заболеваний, вызванных цитомегаловирусной инфекцией после пересадки костного мозга) и «Зинплава»/безлотоксумаб (MSD, помогает при профилактике рецидива инфекции, вызванной Clostridium difficile).