Управляющую компанию «Собрание» проверяют на мошенничество

Прокуратура Невского района Петербурга совместно с полицией проверяет сотрудников управляющей компании «Собрание» на предмет мошенничества. Это следует из ответа прокуратуры города на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».
«В настоящее время проводится работа по установлению данных, свидетельствующих о возможном совершении представителями УК «Собрание» противоправного действия, обладающего признаками преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. — Прим. ред.)», - сказано в ответе ведомства. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы с штрафом в миллион рублей.
В ответе говорится, что прокуратура совместно с ГЖИ провела проверку, как «Собрание» выполняло свою работу с 2021 года. По результата проверки «выявлены многочисленные нарушения, выразившиеся в ненадлежащем содержании общего имущества собственников помещений с многоквартирных домах, необоснованном увеличении платы за жилищные и иные услуги, фальсификации протоколов общих собраний собственников, их решений (бюллетеней), нефункционировании аварийно-диспетчерской службы, выявлены факты предоставления коммунальных ресурсов ненадлежащего качества»,
Проверка законности расходование управляющей компанией средств собственников помещений, которую проводит районная прокуратура, уже выявила неоплату ресурсоснабжающим организациям за поставленные ресурсы. Кроме того, «Собрание» перечисляло деньги компаниям, которые фактически не оказывали жилищные услуги: ООО «Гала», «Единая городская диспетчерская служба», «Крайт», «Паскаль», ООО «Жилкомсервис Московского района»
Согласно данным СПАРК, владельцем ООО «УК «Собрание» является Алексей Воронцов, гендиректором — Максим Мельников. «Управяшке» достались дома компании «Доверие», которая обанкротилась. Фирма входила в холдинг ПАО ГИТ. Воронцов является собственником и главой того самого «Жилкомсервиса Московского района».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как судебные приставы запрещают менять провальную управляющую компанию, которая накопила долги перед поставщиками ресурсов, а плата, получаемая с жильцов домов — это единственный источник дохода, чтобы эти долги погасить. Аналогичная ситуация происходила и со сменой УК «Собрание». Михаил Романов обращал на это внимание, прокуратура выступила против такого «долгового рабства».