Управляющую компанию «Собрание» проверяют на мошенничество

Прокуратура Невского района Петербурга совместно с полицией проверяет сотрудников управляющей компании «Собрание» на предмет мошенничества. Это следует из ответа прокуратуры города на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».



«В настоящее время проводится работа по установлению данных, свидетельствующих о возможном совершении представителями УК «Собрание» противоправного действия, обладающего признаками преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. — Прим. ред.)», - сказано в ответе ведомства. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы с штрафом в миллион рублей.