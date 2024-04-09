Росавиация рекомендовала авиакомпаниям при обслуживании предоставлять приоритет участникам СВО

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям обслуживать участников спецоперации в приоритете — при регистрации, досмотре и полете. Об этом 9 апреля пишет РБК со ссылкой на телеграмму, подписанную руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, которую получили авиакомпании и аэропорты.



В письме агентство просит исключить некорректное общение персонала с военными, а также информировать последних по всем возникающим вопросам, предоставить им приоритет при регистрации на рейсы и во время прохождения досмотра. Также внимательно обслуживать участников СВО рекомендуется и во время полета.

