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    Росавиация рекомендовала авиакомпаниям при обслуживании предоставлять приоритет участникам СВО

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    Росавиация рекомендовала авиакомпаниям обслуживать участников спецоперации в приоритете — при регистрации, досмотре и полете. Об этом 9 апреля пишет РБК со ссылкой на телеграмму, подписанную руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, которую получили авиакомпании и аэропорты.

    В письме агентство просит исключить некорректное общение персонала с военными, а также информировать последних по всем возникающим вопросам, предоставить им приоритет при регистрации на рейсы и во время прохождения досмотра. Также внимательно обслуживать участников СВО рекомендуется и во время полета.

    «С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах, и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — цитирует РБК телеграмму.

    В случае, если военнослужащие по уважительной причине опоздали на самолет, сотрудникам аэропорта рекомендуется сразу перебронировать участникам спецоперации билеты на новый рейс.

    Во время регистрации военных с ограничениями мобильности Росавиация просит предоставлять им более комфортные места на борту.

    РБК со ссылкой на письмо отмечает, что доклады о принятых мерах ФАВТ просит прислать до полудня 9 апреля.

    Ранее в Петербурге участники СВО и члены их семей получили право без очереди приходить к председателю Законодательного собрания города Александру Бельскому.

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