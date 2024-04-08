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    Музыка

    Билли Айлиш объявила о грядущем выходе нового альбома и собрала миллионы лайков

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    Билли Айлиш опубликовала 8 апреля в соцсетях пост, которым анонсировала выход нового альбома 17 мая. Всего за час запись собрала миллионы лайков.

    Альбом будет называться «Hit Me Hard and Soft» («Ударь меня сильно и мягко») и певица предупреждает, что никаких синглов ждать не стоит — она хочет познакомить поклонников со всей музыкой разом.

    Билли Айлиш добавила, что взволнована, восхищена и максимально горда этим альбомом.

    Предыдущий альбом артистки — «Happier Than Ever» («Счастливее, чем когда-либо») — вышел в 2021 году.

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