Билли Айлиш объявила о грядущем выходе нового альбома и собрала миллионы лайков

Билли Айлиш опубликовала 8 апреля в соцсетях пост, которым анонсировала выход нового альбома 17 мая. Всего за час запись собрала миллионы лайков.



Альбом будет называться «Hit Me Hard and Soft» («Ударь меня сильно и мягко») и певица предупреждает, что никаких синглов ждать не стоит — она хочет познакомить поклонников со всей музыкой разом.



Билли Айлиш добавила, что взволнована, восхищена и максимально горда этим альбомом.



Предыдущий альбом артистки — «Happier Than Ever» («Счастливее, чем когда-либо») — вышел в 2021 году.

