Три новых случая заражения людей оспой обезьян выявлены в Камбодже

В Камбодже выявлены три новых случая заражения людей оспой обезьян, общее число заболевших достигло 17 человек. Об этом сообщает 8 апреля ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.



Большинство пациентов — из столицы Пномпеня, им от 20 до 43 лет. Пятеро находятся в стационарах.



Всемирная организация здравоохранения объявила в связи с оспой обезьян глобальную чрезвычайную ситуацию. Заболевание быстро передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Симптомы: лихорадка, головная и мышечная боли, отек лимфатических узлов, сыпь, усталость. Во Вьетнаме начиная с октября 2022 года зафиксированы 117 случаев заражения людей оспой обезьян.

