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    Три новых случая заражения людей оспой обезьян выявлены в Камбодже

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    В Камбодже выявлены три новых случая заражения людей оспой обезьян, общее число заболевших достигло 17 человек. Об этом сообщает 8 апреля ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.

    Большинство пациентов — из столицы Пномпеня, им от 20 до 43 лет. Пятеро находятся в стационарах.

    Всемирная организация здравоохранения объявила в связи с оспой обезьян глобальную чрезвычайную ситуацию. Заболевание быстро передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Симптомы: лихорадка, головная и мышечная боли, отек лимфатических узлов, сыпь, усталость. Во Вьетнаме начиная с октября 2022 года зафиксированы 117 случаев заражения людей оспой обезьян.

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    Оспа обезьянЗдравоохранение
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