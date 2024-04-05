В метро назвали причину очередного дождя на «Дунайской»

Датчики системы сработали в 13:10. «Вследствие чего произошло попадание воды в проходящий над путями кабельный коллектор и далее на пути и пассажирские платформы», — говорится в сообщении. Дежурный персонал оперативно перекрыл задвижки в водомерном узле, поступление воды было остановлено.

Причиной потопа на станции метро «Дунайская» 5 апреля в Петербурге стало несанкционированное срабатывание автоматической системы пожаротушения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро Петербурга».

На график движения поездов и на работу вестибюля станции «Дунайская» случай не повлиял. Сейчас в подземке разбираются с причинами срабатывания автоматической системы пожаротушения, добавили в пресс-службе.

Проверку по факту произошедшего также организовала прокуратура метрополитена. Ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, соблюдение требований федерального законодательства на «Дунайской», а также даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание станции.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.