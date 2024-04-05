    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-в

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.31eur100.07

    В метро назвали причину очередного дождя на «Дунайской»

    5346
    20 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Причиной потопа на станции метро «Дунайская» 5 апреля в Петербурге стало несанкционированное срабатывание автоматической системы пожаротушения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро Петербурга».

    Датчики системы сработали в 13:10. «Вследствие чего произошло попадание воды в проходящий над путями кабельный коллектор и далее на пути и пассажирские платформы», — говорится в сообщении. Дежурный персонал оперативно перекрыл задвижки в водомерном узле, поступление воды было остановлено.

    На график движения поездов и на работу вестибюля станции «Дунайская» случай не повлиял. Сейчас в подземке разбираются с причинами срабатывания автоматической системы пожаротушения, добавили в пресс-службе.

    Проверку по факту произошедшего также организовала прокуратура метрополитена. Ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, соблюдение требований федерального законодательства на «Дунайской», а также даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание станции.

    «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

    О новой протечке «Фонтанка» сообщала сегодня днем. По словам очевидцев, вода лилась с потолка, как из ведра, на пути, на платформу и на головы пассажирам.

    Читательница «Фонтанки» Татьяна

    Читательница «Фонтанки» Ксения

    К 14:30 «дождь» с потолка прекратился, на станции остались лужи.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 20

    Alex Gold05 Апр 2024 в 17:24
    это иноагенты и шпионы. нато со всех сторон мешает.
    +2−0
    Басик05 Апр 2024 в 17:10
    Странно. Вроде как не положено токонесущие водой гасить и соответственно систем там рядом быть не должно. Да и выключить её с пульта дежурного дело двух секунд. Видимо собирали это дело незаменимые и ценные. Принимали глядя только в конвертик. Обычное дело.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close