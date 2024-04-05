На станции метро «Дунайская» — дождь. Платформу и пути заливает водой

На станции метро «Дунайская» фиолетовой линии — снова потоп. Как сообщают читатели «Фонтанки» 5 апреля, платформу и рельсы заливает водой.

«Вода льется с потолка, как из ведра, на пути, на головы, на платформу», — описывает ситуацию пассажирка Татьяна.

По словам другой читательницы, Ксении, на станции постоянно протекает потолок, но в этот раз, кажется, все куда серьезнее, чем обычно. Девушка боится, что «может обвалиться конструкция».

Проблемы с так называемыми водопроявлениями на открытой в 2019 году станции начались буквально сразу: «Дунайская» основательно протекла после открытия. В подземке это связали с халатностью клининговой организации, однако подрядчик по уборке метро свою вину отрицал. После этого зарисовки с тряпками на станции стали обыденностью. «Фонтанка» подробно разбирала эту историю: Смольный ссылался на водонасыщенные грунты, метрополитен — на некачественно проведенные работы.



Впоследствии там неоднократно проводили работы по устранению протечек, некоторые спуски на станцию закрывали.