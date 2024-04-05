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    На станции метро «Дунайская» — дождь. Платформу и пути заливает водой

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    44 комментария

    На станции метро «Дунайская» фиолетовой линии — снова потоп. Как сообщают читатели «Фонтанки» 5 апреля, платформу и рельсы заливает водой.

    Читательница «Фонтанки» Татьяна

    «Вода льется с потолка, как из ведра, на пути, на головы, на платформу», — описывает ситуацию пассажирка Татьяна.

    По словам другой читательницы, Ксении, на станции постоянно протекает потолок, но в этот раз, кажется, все куда серьезнее, чем обычно. Девушка боится, что «может обвалиться конструкция».

    Читательница «Фонтанки» Ксения

    «Фонтанка» обратилась за комментарием к пресс-службе метрополитена.

    Проблемы с так называемыми водопроявлениями на открытой в 2019 году станции начались буквально сразу: «Дунайская» основательно протекла после открытия. В подземке это связали с халатностью клининговой организации, однако подрядчик по уборке метро свою вину отрицал. После этого зарисовки с тряпками на станции стали обыденностью. «Фонтанка» подробно разбирала эту историю: Смольный ссылался на водонасыщенные грунты, метрополитен — на некачественно проведенные работы.

    Впоследствии там неоднократно проводили работы по устранению протечек, некоторые спуски на станцию закрывали.

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    МетроПротечка
    ЛАЙК3
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ24
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 44

    Гость05 Апр 2024 в 14:49
    Какое там напряжение на открытом контактном рельсе? 800 Вольт? И вода ручьём льётся?
    Ещё скажите, что это безопасно.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:42
    Баку - на - Неве ещё покажет как надо метро строить! Питер стал провинций! Как тебе такое Илон Маск?!
    +1−0
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