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    Генсек НАТО рассказал о планах по расширению альянса

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    Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 4 апреля во время пресс-конференции в Брюсселе ответил на вопрос о возможных планах расширения альянса. По словам генсека, распространяться за пределы Европы и Северной Америки организация не собирается, и целью ее остается обеспечение безопасности стран — членов альянса.

    К глобальному охвату НАТО не стремится, хотя безопасность, по словам Столтенберга, «глобальный, а не региональный аспект» и обстановка в Америке и Европе зависит и от происходящего в других частях света.

    Ранее было объявлено, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине, хотя создание общего фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов вызвало среди некоторых представителей блока сомнения и опасения.

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