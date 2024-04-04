Генсек НАТО рассказал о планах по расширению альянса

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 4 апреля во время пресс-конференции в Брюсселе ответил на вопрос о возможных планах расширения альянса. По словам генсека, распространяться за пределы Европы и Северной Америки организация не собирается, и целью ее остается обеспечение безопасности стран — членов альянса.

К глобальному охвату НАТО не стремится, хотя безопасность, по словам Столтенберга, «глобальный, а не региональный аспект» и обстановка в Америке и Европе зависит и от происходящего в других частях света.