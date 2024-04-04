Кажется, со зданием что-то не то. В Петербурге наконец собрались расселить дом с рухнувшим флигелем

Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Около сотни человек пришли 4 апреля на заседание городской комиссии по аварийности дома №73 по Гороховой улице. Именно его флигель в одночасье обрушился декабрьской ночью. Кажется, это наконец убедило кого-то, что жить в доме нельзя, чиновники запускают процедуру расселения и компенсаций.



Жители дома № 73 сообщали «Фонтанке», что уже давно просили власти признать дом аварийным, вместо этого таким статусом наделяли отдельные квартиры. Это давало возможность не платить собственникам компенсацию по рыночной стоимости, а предоставлять жилье в маневренном фонде. Теоретически, если бы флигель не упал, эта история могла бы затянуться на годы. Впрочем, проблем у владельцев квартир после обрушения части здания стало ещё больше — последние месяцы они регулярно обивали пороги районной администрации, прокуратуры, СК и приемных депутатов.



Флигель дома на Гороховой, 73, обрушился в ночь на 20 декабря. Внутри никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. При этом глава Адмиралтейского района, а позже и губернатор Петербурга заявили, что последнего жителя выселили лишь за день до этого. Представители этой семьи рассказали «Фонтанке», почему их не устраивал маневренный жилой фонд, который им предлагали, а также почему, несмотря на экспертизу 2020 года, весь дом не был признан аварийным.

После их жалоб в городе возбудили уголовное дело о халатности — так оценили действия неназванных чиновников. Тем не менее, даже это не помогло — фактически несуществующие уже три месяца квартиры юридическими такими до сих пор не являются. Поэтому жителям продолжают выставлять счета за ЖКХ, ипотечные платежи, налоги на имущество. Решение городской МВК о том, что наполовину несуществующий дом является аварийным, по идее, должно стать первым шагом на пути решения проблем.



«Напомню, что 20 декабря произошло обрушение строительных конструкций. — точно выверяя термины, начал заседание МВК глава жилищного комитета Олег Зотов. — Благодаря слаженной работе администрации обошлось без жертв». В зале, где сидели жители, раздался гогот, ведь последнего жителя выселили из упавшей части здания за несколько часов до разрушения. Зотов оборвал смешок и попросил соблюдать тишину. Чтобы признать здание аварийным, отметил чиновник, была привлечена экспертная организация ООО «Стройпроект», которая в январе-марте 2024 года провела обследование здания. Специалисты залезли под крышу, в подвал, под лестницу, увидели коррозию, следы пребывания насекомых, трещины, увеличивающиеся после осадков и холодов, прогрессирующую деформацию, превышение нагрузки расчетного сопротивления. Перечисление этих строительных симптомов заставило жителей, слушавших отчет, притихнуть.

Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





«Кто за то, чтобы признать здание имеющим признаки аварийности и подлежащим реконструкции? Единогласно», — радостно подвел итог Зотов. После заседания МВК чиновник остался поговорить с жителями. «Я думаю, вы знаете, кто я такой», — начал он и на всякий случай указал на табличку, где были указаны имя и должность. После этого пояснил жителям, как все будет дальше. После признания дома аварийным жители смогут претендовать на равнозначное жилье или компенсацию по рыночной стоимости. Но оформить выплаты смогут только через 6 месяцев: по закону, такую паузу должны выдержать, чтобы жители, если они того пожелают, сами решили восстановить из руин своё жилище. Кажется, скидываться никто не собирался, в зале опять раздался смешок. «Я готов вместе с вами написать обращение федеральному законодателю, попросить изменить закон и сократить этот срок, но пока закон есть закон, он такой для всей России», — развел руками Зотов.

Жители, впрочем, не сдавались и набрасывали идеи. «А если мы завтра проведем собрание и откажемся сами восстанавливать?» Идея Зотову понравилась и он обещал обсудить её с юристами: «Ситуация нетипичная, так в городе ещё никто не делал». Вопрос об оценке больше всего волновал потерявших квартиры жителей. «А если у меня была красивая люстра, вид из окон, это всё учтут?» — спрашивали они. «Не переживайте, есть методика оценки, обычно лишь 2 процента от всех жильцов с ней не соглашается», — парировал чиновник. Вопрос о компенсациях задал и владелец хостела, в котором незадолго до обрушения здания начали ремонт. «Это из-за вас наш дом и рухнул», — крикнул кто-то ему из зала. «Тише-тише, мы этого не знаем», — успокоил кричавших Зотов.

После признания дома аварийным и выплаты компенсаций здание перейдет в собственность города. Восстановление его из руин займет около года-полутора, прикинул глава жилкома. Впрочем, прежние жители вернуться туда уже не смогут — здание, скорее всего, отдадут под какую-нибудь госпрограмму. Проблемы тех, кто до сих пор получает счета и платит ипотеку, чиновники вновь обещали как-нибудь да решить.

Расходились жители, обсуждая, оценят ли их квартиры по хорошей рыночной цене — 250 тысяч рублей за квадратный метр. В жилкоме же после встречи с жителями провели брифинг — Олег Зотов рассказал журналистам, что в Смольном сделали выводы:

«В городе давно существует система мониторинг многоквартирных домов, которая исключает возможность повторения таких ситуаций. Нарастание угрозы обрушения было лавинообразным — еще в летом угрозы обрушения не было, а в сентябре она появилась. Администрация успела принять экстренные меры. Такие ситуации возможны. Чтобы исключить такую вероятность, мы запустили программу инвентаризации, чтобы при самым худшем прогнозе исключить вероятность таких событий». «Фонтанка» рассказывала, что вскоре после обрушения на Гороховой, по схожим показаниям экстренно расселили флигель на Садовой. Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»