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    Фильм Гая Ричи о диверсантах не получил прокатное удостоверение Минкульта РФ

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    11 комментариев

    Приключенческий боевик «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи не выйдет на российские экраны, сообщает 4 апреля «Бюллетень кинопрокатчика». По информации издания, Министерство культуры не выдало проекту прокатное удостоверение.

    Трейлер фильма уже успели показать российские кинотеатры. Предполагается, что теперь фильм выйдет сразу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Одним из создателей картины выступает российская «Плюс Студия», которая сейчас работает над тем, «как можно поддержать многомиллионную фан-базу Гая Ричи в России».

    «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи является экранизацией книги Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Картина рассказывает о том, как на первом этапе Второй мировой войны премьер-министр Великобритании создает оперативную группу для диверсий в тылу врага. В главных ролях — Генри Кавилл, Алан Ритчсон, Хиро Файнс Тиффин и Эйса Гонсалес. Фильм должен был выйти в прокат в РФ с 25 апреля.

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    Комментарии 11

    Гость04 Апр 2024 в 19:08
    Смотрите индийский Болливуд, и не вякайте!
    +0−1
    Гость04 Апр 2024 в 18:43
    Верный знак того что надо брать. Спасибо Минкульт.
    +0−0
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