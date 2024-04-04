Фильм Гая Ричи о диверсантах не получил прокатное удостоверение Минкульта РФ

Приключенческий боевик «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи не выйдет на российские экраны, сообщает 4 апреля «Бюллетень кинопрокатчика». По информации издания, Министерство культуры не выдало проекту прокатное удостоверение.
Трейлер фильма уже успели показать российские кинотеатры. Предполагается, что теперь фильм выйдет сразу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Одним из создателей картины выступает российская «Плюс Студия», которая сейчас работает над тем, «как можно поддержать многомиллионную фан-базу Гая Ричи в России».
«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи является экранизацией книги Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Картина рассказывает о том, как на первом этапе Второй мировой войны премьер-министр Великобритании создает оперативную группу для диверсий в тылу врага. В главных ролях — Генри Кавилл, Алан Ритчсон, Хиро Файнс Тиффин и Эйса Гонсалес. Фильм должен был выйти в прокат в РФ с 25 апреля.