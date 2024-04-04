Официально: пятый фильм «Матрица» запустили в производство

Компания Warner Bros. сообщила о начале работы над пятым фильмом франшизы «Матрица» — об этом сообщают Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на информацию от студии.



Пятый фильм станет первым во франшизе, к режиссуре которого не будет иметь отношения никто из Вачовски — правда, Лана Вачовски, снимавшая предыдущую «Матрицу», станет продюсером.



Режиссером картины станет Дрю Годдарт (режиссер «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», сценарист пяти эпизодов сериала «Баффи — истребительница вампиров»). Кто из актеров вернется в кадр — пока неизвестно, не разглашаются и детали сценария.

