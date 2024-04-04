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    Официально: пятый фильм «Матрица» запустили в производство

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    Компания Warner Bros. сообщила о начале работы над пятым фильмом франшизы «Матрица» — об этом сообщают Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на информацию от студии.

    Пятый фильм станет первым во франшизе, к режиссуре которого не будет иметь отношения никто из Вачовски — правда, Лана Вачовски, снимавшая предыдущую «Матрицу», станет продюсером.

    Режиссером картины станет Дрю Годдарт (режиссер «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», сценарист пяти эпизодов сериала «Баффи — истребительница вампиров»). Кто из актеров вернется в кадр — пока неизвестно, не разглашаются и детали сценария.

    «Дрю пришел в Warner Bros. с новой идеей, которая, как мы все считаем, предложит невероятный путь развития мира "Матрицы", при этом отдавая дань начатому Ланой и Лилли более 25 лет назад и одновременно предлагая уникальную точку зрения, основанную на его собственной любви к фильму и его героям», — сказал глава производства Warner Bros. Motion Pictures Джесси Эрман.

    31 марта исполнилось 25 лет с выхода первой «Матрицы», ставшей в свое время крупным событием в мире кинематографа и повлиявшей на мировосприятие многих зрителей.

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