Официально: пятый фильм «Матрица» запустили в производство

Компания Warner Bros. сообщила о начале работы над пятым фильмом франшизы «Матрица» — об этом сообщают Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на информацию от студии.
Пятый фильм станет первым во франшизе, к режиссуре которого не будет иметь отношения никто из Вачовски — правда, Лана Вачовски, снимавшая предыдущую «Матрицу», станет продюсером.
Режиссером картины станет Дрю Годдарт (режиссер «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"», сценарист пяти эпизодов сериала «Баффи — истребительница вампиров»). Кто из актеров вернется в кадр — пока неизвестно, не разглашаются и детали сценария.
«Дрю пришел в Warner Bros. с новой идеей, которая, как мы все считаем, предложит невероятный путь развития мира "Матрицы", при этом отдавая дань начатому Ланой и Лилли более 25 лет назад и одновременно предлагая уникальную точку зрения, основанную на его собственной любви к фильму и его героям», — сказал глава производства Warner Bros. Motion Pictures Джесси Эрман.
31 марта исполнилось 25 лет с выхода первой «Матрицы», ставшей в свое время крупным событием в мире кинематографа и повлиявшей на мировосприятие многих зрителей.