Цена вопроса — $ 10 тысяч: в Петербурге арестован подозреваемый в организации канала по переправке нелегалов

В Петербурге арестовали подозреваемого в посредничестве незаконной миграции через границу Евросоюза с Россией в Ленобласти и Карелии. За сумму в 10 тысяч долларов бегущим с Ближнего Востока обещали легкий путь в Европу, однако на их пути вставали российские пограничники, сообщает 3 апреля 47news.
По данным издания, на днях в Подмосковье был задержан 34-летний гражданин одной из стран СНГ по подозрению в причастности к организации нелегальной миграции беженцев с Ближнего Востока в Россию. Подозреваемого доставили в Петербург и арестовали по решению суда.
Полиция сообщила, что через посредников беженцы планировали обойти пограничные контрольные пункты в Ленобласти и Карелии, заплатив от 6 до 10 тысяч долларов. Организаторы обеспечивали перелет из Стамбула в Москву, транспортировку до Петербурга, а также проживание в хостелах. Однако по прибытии на границу мигрантов задерживали и разворачивали пограничники.
Было установлено, что задержанный участвовал как минимум в трех попытках нелегального пересечения границы. Один из случаев — группа из 11 иностранцев, которая пыталась пересечь границу на надувной лодке. Организатором считается житель Стамбула Мустафа Ирандустом, который принимал оплату через фирмы-однодневки. После неудачных попыток пересечения границы выходцы с Ближнего Востока намеревались найти его и решить вопрос.
Проблемы на границе обострилась осенью 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу.