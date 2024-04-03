Цена вопроса — $ 10 тысяч: в Петербурге арестован подозреваемый в организации канала по переправке нелегалов

В Петербурге арестовали подозреваемого в посредничестве незаконной миграции через границу Евросоюза с Россией в Ленобласти и Карелии. За сумму в 10 тысяч долларов бегущим с Ближнего Востока обещали легкий путь в Европу, однако на их пути вставали российские пограничники, сообщает 3 апреля 47news.

По данным издания, на днях в Подмосковье был задержан 34-летний гражданин одной из стран СНГ по подозрению в причастности к организации нелегальной миграции беженцев с Ближнего Востока в Россию. Подозреваемого доставили в Петербург и арестовали по решению суда.