На участке Невского проспекта отключились светофоры, «пешеходы перебегают между машин»

Движение на Невском проспекте ближе к площади Восстания утром 3 апреля осложняется из-за отключения светофоров.

«Светофоры погасли на перекрестках Невского с Пушкинской и Невского с Марата. Пешеходы перебегают между машин», — сообщает читательница «Фонтанки» Ирина.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ «ДОДД», заявка в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 576–01–91 поступила в 9:30, на место направлена бригада для устранения последствий.



Несмотря на осадки, загруженность дорог Петербурга сейчас нормальная — 4 балла по шкале «Яндекса».