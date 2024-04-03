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    На участке Невского проспекта отключились светофоры, «пешеходы перебегают между машин»

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    Движение на Невском проспекте ближе к площади Восстания утром 3 апреля осложняется из-за отключения светофоров.

    «Светофоры погасли на перекрестках Невского с Пушкинской и Невского с Марата. Пешеходы перебегают между машин», — сообщает читательница «Фонтанки» Ирина.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ «ДОДД», заявка в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 576–01–91 поступила в 9:30, на место направлена бригада для устранения последствий.

    Несмотря на осадки, загруженность дорог Петербурга сейчас нормальная — 4 балла по шкале «Яндекса».

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    Комментарии 9

    Гость03 Апр 2024 в 11:22
    Конвульсии рыжыма!
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