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    В Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда». Животных эвакуируют

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    В Клинском районе Подмосковья парк львов «Земля прайда» оказался затопленным из-за разлива реки Нудоль. Об этом 2 апреля сообщается на сайте парка.

    Животных эвакуировали, и сейчас они находятся в убежищах. Сотрудники организации отмечают, что до выходных — минимум до 6 апреля — парк точно не сможет принять посетителей.

    Телеграм-канал парка львов «Земля прайда»

    «Дорогие друзья! Из-за большого количества снега этой зимой и резкого потепления наш парк затопила рядом находящаяся река. По причине того, что вода практически везде, мы не можем Вас принять в гости», — говорится в сообщении, которое появляется при заходе на сайт парка «Земля прайда».

    Организация занимается спасением животных, которые по какой-то причине не могут жить в дикой природе. Как следует из информации на сайте, «по парку бегают больше 150 лап». Территория «Земли прайда» — 5 га — позволяет львам передвигаться практически без ограничений.

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