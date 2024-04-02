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    При пожаре в ночном клубе Стамбула погибли 29 человек

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    Число погибших при пожаре в 16-этажном здании в стамбульском деловом центре Гайреттепе выросло до 29. Огонь вспыхнул во время ремонта в ночном клубе, сообщил телеканал TRT haber во вторник, 2 апреля.

    Автор: TRT Haber / YouTube

    Пожар произошел в обеденные часы в подвальном помещении здания, где и располагалось заведение. По предварительным данным, среди погибших — рабочие, которые проводили ремонт в подвальном помещении. Как минимум 8 человек пострадали, 7 из них находятся в тяжелом состоянии.

    Силами прибывших спасателей огонь удалось потушить. На месте также продолжают работать сотрудники полиции и медики. Власти Стамбула объявили, что по факту пожара начато расследование. «Причина пожара пока неизвестна. В связи с инцидентом выдан ордер на задержание пяти человек», — говорится в сообщении.

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