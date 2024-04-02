БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, есть пострадавшие

Беспилотники 2 апреля атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. По предварительной информации, есть пострадавшие. Серьёзных разрушений на предприятиях не выявлено. Об этом сообщает 116.RU.

«В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — сказал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.



Inkazan пишет, что, по неподтвержденной информации, повреждены здания общежитий местного политехнического колледжа. По словам очевидцев, все находившиеся в здании люди эвакуировались на улицу. Хлопки слышали с территории особой экономической зоны «Алабуга».