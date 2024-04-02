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    ТЕМА ДНЯ

    Атака на Татарстан. БПЛА в «Алабуге», есть раненые

    БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, есть пострадавшие

    51419
    32 комментария

    Беспилотники 2 апреля атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. По предварительной информации, есть пострадавшие. Серьёзных разрушений на предприятиях не выявлено. Об этом сообщает 116.RU.

    «В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — сказал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

    Inkazan пишет, что, по неподтвержденной информации, повреждены здания общежитий местного политехнического колледжа. По словам очевидцев, все находившиеся в здании люди эвакуировались на улицу. Хлопки слышали с территории особой экономической зоны «Алабуга».

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    Атака беспилотниковАтака БПЛАТатарстан
    ЛАЙК15
    СМЕХ8
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    ГНЕВ54
    ПЕЧАЛЬ22

    Комментарии 32

    Гость02 Апр 2024 в 09:49
    стыд и позор
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