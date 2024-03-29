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    В Центре Пиотровского пройдет лекция «Утерянный Петербург: повседневная жизнь дореволюционных улиц»

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    7 комментариев

    Пока в городе не распространилось электричество, на улицах стоял бодрящий запах спирта — некоторое время он служил топливом для фонарей. А нынешний шумный Невский показался бы горожанам рубежа XIX–ХХ веков довольно тихим. 2 апреля в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского слушаем лекцию «Утерянный Петербург: повседневная жизнь дореволюционных улиц». По записи. 16+

    Фото: voopik-spb.ru/
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    «Особенно гнетущее впечатление производили кáтали: черные, потные, с изнуренными лицами, с воспаленными от угольной пыли глазами» — это из книги В. И. Пызина и Д. А. Засосова «Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX–XX веков. Записки очевидцев». Кáталь — человек (обычно приехавший в город крестьянин), который вручную подвозил на тачке грузы или по льду на санях катил «пассажиров». А были еще носаки — грузчики. А крючник таскал тяжести на собственной спине, с помощью железного крюка. Всех их можно было встретить в Петербурге на рубеже XIX–XX веков.

    «Никакой самый строгий надзор не в силах уследить за теми ухищрениями, при которых неблагонадежные служители присваивали себе часть материалов» — этот документ уже из книги В. Лапина «Петербург в запахах и звуках». Упомянутой частью материалов был в числе прочего спирт, который фонарщики использовали не всегда по назначению. И вероятно, приуныли, когда фонари были переведены на другое топливо, керосин.

    Или представьте себе звуки: железные подковы лошадей, окованные металлом колеса многочисленных бричек — и все это не об асфальт, а о булыжники и брусчатку. А как могла какая-нибудь торговка рекламировать свой товар? Ну не печатать же рекламные объявления в типографии — нет, она громко зазывала публику.

    А какие объявления можно было встретить в газетах? Ну вот такие, например: «Зачем лгать. Пью, курю, играю в карты, но все умеренно. <...> Хочу встретить верную жену, симпатичного друга. Цель — брак...» Это из объявлений, подобранных экскурсоводом, художником, исследователем уличного искусства Семеном Некрасовым. Может, конкретно это и не из петербургской прессы, но у нас были не хуже.

    2 апреля попробуем вместе с Семеном Некрасовым воссоздать былой Петербург — профессии, запахи, звуки, объекты — на лекции в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского» (Захарьевская улица, д. 14). Подробности — на сайте, запись по тел. 273-52-22 и по почте okp_voopiikspb@mail.ru.

    Начало в 18:00.

    Александра Шеромова

    Фото: voopik-spb.ru/

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    Комментарии 7

    Гость02 Апр 2024 в 02:49
    на фотки поскупились
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