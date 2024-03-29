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    Будь как панда. Московский зоопарк показал, как ложится спать самый популярный зверь в России

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    Московский зоопарк укладывает страну спать по примеру самого популярного в последние месяцы животного в России — панды Катюши. 28 марта новое видео с участием звездного бамбукового медвежонка опубликовала директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

    «Катюша готовится ко сну, а вы?» — написала Акулова.

    Светлана Акулова генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    Маленькая панда родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Это первый случай в истории России. После Нового года ей выбрали имя — Катюша.

    В конце февраля малышке исполнилось полгода, и ей впервые дали попробовать взрослую еду. А в начале марта она начала вместе с мамой Диндин выходить во взрослый вольер, где ее могут увидеть посетители зоопарка.

    Администрация очень просит посетителей не стучать по стеклу и не использовать вспышку, чтобы пандам в вольере было хорошо и спокойно. Посмотреть на Катюшу хотят тысячи людей — в Московском зоопарке предупреждают: «Если вы отстояли очередь, а Катюша спит — не обижайтесь!»

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