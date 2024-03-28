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    Минпросвещения РФ разработало рекомендации для детей в случае призывов к терактам

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    Министерство просвещения РФ разработало рекомендации, которые следует соблюдать детям в случае, если они получают призывы к терактам. Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра просвещения Александра Бугаева.

    После получения подозрительного сообщения подростку не нужно вступать в переписку с неизвестным, следует заблокировать отправителя и рассказать о произошедшем взрослым.

    «Если поступают угрозы или предложения, вступать в переписку с неизвестными нельзя. Сразу заблокируйте этот контакт. Немедленно сообщите об этом взрослым», — говорится в них. «[Рекомендации] уже направили в регионы», — рассказал Бугаев ТАСС.

    Ранее в Петербурге прокатилась волна сообщений якобы о терактах. Несколько дней в городе эвакуировали торговые центры.

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