Минпросвещения РФ разработало рекомендации для детей в случае призывов к терактам

Министерство просвещения РФ разработало рекомендации, которые следует соблюдать детям в случае, если они получают призывы к терактам. Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра просвещения Александра Бугаева.



После получения подозрительного сообщения подростку не нужно вступать в переписку с неизвестным, следует заблокировать отправителя и рассказать о произошедшем взрослым.

«Если поступают угрозы или предложения, вступать в переписку с неизвестными нельзя. Сразу заблокируйте этот контакт. Немедленно сообщите об этом взрослым», — говорится в них. «[Рекомендации] уже направили в регионы», — рассказал Бугаев ТАСС.