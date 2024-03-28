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    Кино

    В Турции переснимут «Холопа» Клима Шипенко со звездой сериала «Постучись в мою дверь»

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    В июне начнутся съемки фильма «Холоп в Турции» по мотивам фильмов Клима Шипенко. Главную роль сыграет звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин, исполнявший в нем роль Серкана Болата. Об этом 28 марта рассказали в компании «Централ Партнершип». Производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.

    Режиссером картины выступит Онур Унул, сюжет развернется вокруг избалованного наследника из Стамбула по имени Мете — он попадет в османский город XVI века.

    «Мы ожидаем, что в Турции «Холоп» тоже станет народным хитом и полюбится зрителю, — поделилась генеральный продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова. — Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России».

    Интересно, что в скором времени, в мировой кинопрокат выйдут «Холопы» и из других культур. По словам продюсера Yellow, Black and White Жанны Шахшаевой, права на римейк «проданы более чем в десять стран мира», и уже созданы монгольские и французские версии российской комедии.

    «Холоп 2», вышедший на новогодних праздниках 2024 года, стал вторым по кассовости фильмом в истории российского проката, еще в конце января превысив планку в 3,5 миллиарда рублей. В начале марта стало известно, что дилогия превратится в трилогию: третий фильм выйдет 23 января 2025 года

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