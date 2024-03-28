В Турции переснимут «Холопа» Клима Шипенко со звездой сериала «Постучись в мою дверь»

В июне начнутся съемки фильма «Холоп в Турции» по мотивам фильмов Клима Шипенко. Главную роль сыграет звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин, исполнявший в нем роль Серкана Болата. Об этом 28 марта рассказали в компании «Централ Партнершип». Производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.



Режиссером картины выступит Онур Унул, сюжет развернется вокруг избалованного наследника из Стамбула по имени Мете — он попадет в османский город XVI века.

