В Турции переснимут «Холопа» Клима Шипенко со звездой сериала «Постучись в мою дверь»

В июне начнутся съемки фильма «Холоп в Турции» по мотивам фильмов Клима Шипенко. Главную роль сыграет звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин, исполнявший в нем роль Серкана Болата. Об этом 28 марта рассказали в компании «Централ Партнершип». Производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White.
Режиссером картины выступит Онур Унул, сюжет развернется вокруг избалованного наследника из Стамбула по имени Мете — он попадет в османский город XVI века.
«Мы ожидаем, что в Турции «Холоп» тоже станет народным хитом и полюбится зрителю, — поделилась генеральный продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова. — Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России».
Интересно, что в скором времени, в мировой кинопрокат выйдут «Холопы» и из других культур. По словам продюсера Yellow, Black and White Жанны Шахшаевой, права на римейк «проданы более чем в десять стран мира», и уже созданы монгольские и французские версии российской комедии.