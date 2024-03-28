    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, вос

    755мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.59eur100.27

    Минтруд Киргизии: мигрантов вербуют в террористы на сайтах знакомств

    1984
    14 комментариев

    На сайте Представительства министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии в России появилось предупреждение об активной вербовке граждан республики террористами посредством различных социальных сетей. Особо отмечается, что к участию в террористической деятельности на территории РФ склоняются и несовершеннолетние.

    В списке ресурсов, упомянутых ведомством, значатся не только популярные мессенджеры, в частности, Telegram, но и различные сайты знакомств. Среди пользователей таких сайтов рекрутеры находят группы лиц, находящихся в состоянии депрессии, одиноких или испытывающих различные затруднения, и вступают с ними в переписку, выясняя такие религиозные, культурные и социальные предпочтения, которые могли бы помочь в дальнейшем склонить людей к совершению терактов.

    Представительство призвало граждан не искать работу через сторонние ресурсы и приложения, не поддаваться сомнительным предложениям на сайтах знакомств и напомнило об уголовной ответственности за любое участие в террористических актах.

    Ранее «Фонтанка» писала о петербургских школьниках, получающих «взрывные» предложения в социальных сетях.

    25 марта МИД Киргизии рекомендовал гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию на фоне теракта в «Крокусе».

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, 143 человек погибли. Задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, которые, как предполагается, непосредственно осуществили атаку. Накануне в Петербурге прошел концерт группы «Пикник» в память о жертвах теракта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Теракт в КрокусеТеррористы
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close