Минтруд Киргизии: мигрантов вербуют в террористы на сайтах знакомств

На сайте Представительства министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии в России появилось предупреждение об активной вербовке граждан республики террористами посредством различных социальных сетей. Особо отмечается, что к участию в террористической деятельности на территории РФ склоняются и несовершеннолетние.



В списке ресурсов, упомянутых ведомством, значатся не только популярные мессенджеры, в частности, Telegram, но и различные сайты знакомств. Среди пользователей таких сайтов рекрутеры находят группы лиц, находящихся в состоянии депрессии, одиноких или испытывающих различные затруднения, и вступают с ними в переписку, выясняя такие религиозные, культурные и социальные предпочтения, которые могли бы помочь в дальнейшем склонить людей к совершению терактов.