Гражданам Киргизии рекомендовали временно не ездить в Россию

Гражданам Киргизии рекомендовали на время воздержаться от поездок в Россию, если на то нет веских оснований. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики 25 марта, объяснив это терактом в «Крокус сити холле» и последующим введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности.

Планирующим поездки гражданам Киргизии советуют заранее проверить наличие ограничений на въезд в Россию. Гражданам, имеющим два и более административных правонарушений в период пребывания в России, также рекомендовали воздержаться от новых поездок.

