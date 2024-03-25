Гражданам Киргизии рекомендовали временно не ездить в Россию

Гражданам Киргизии рекомендовали на время воздержаться от поездок в Россию, если на то нет веских оснований. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики 25 марта, объяснив это терактом в «Крокус сити холле» и последующим введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности.
Планирующим поездки гражданам Киргизии советуют заранее проверить наличие ограничений на въезд в Россию. Гражданам, имеющим два и более административных правонарушений в период пребывания в России, также рекомендовали воздержаться от новых поездок.
В России МИД Киргизии советует не посещать места массового скопления людей, а также при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания.
Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в посетителей и затем подожгли здание. Утром 23 марта подозреваемые были задержаны. Согласно данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.