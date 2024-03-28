После мартовской «жары» погода в Петербурге испортится

Сегодня в Петербурге будет очень тепло, да ещё и сухо. Завтра погода испортится: начнутся дожди и станет чуть прохладнее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 марта в городе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 2–4 градусов, днем составит 11–13, на побережье Финского залива до плюс 8.

