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    После мартовской «жары» погода в Петербурге испортится

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня в Петербурге будет очень тепло, да ещё и сухо. Завтра погода испортится: начнутся дожди и станет чуть прохладнее.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 марта в городе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 2–4 градусов, днем составит 11–13, на побережье Финского залива до плюс 8.

    Сегодня регион находится под влиянием тёплого сектора далёкого циклона, при этом вероятность осадков невелика, а температурные показатели продолжат расти. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Следующие два дня будут дождливыми. Завтра плюс 9–11 градусов, а в субботу — плюс 8–10.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 16

    Гость28 Мар 2024 в 10:30
    По барабану и феншую
    +1−0
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