В Белгороде сбито 16 воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле

Над Белгородом и Белгородским районом российскими силами ПВО сбито 16 воздушных целей на подлете к городу. Об этом 27 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он утонил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. А вот разрушения есть.
«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. <...> Выбиты окна в поликлиниках
Осколки зацепили три детских сада и школу. Повреждены восемь автомобилей, два из которых сгорели полностью. Гладков также опубликовал фото последствий. ⠀
Напомним, днем 27 марта украинский беспилотник врезался в административное здание в центре Белгорода 27 марта. Женщина получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки. Взрывом в здании выбило окна на 3-м и 4-м этажах и посекло фасад.
Местные телеграм-каналы сообщали, что речь о здании областного управления МВД на проспекте Славы.