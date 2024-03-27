В Белгороде сбито 16 воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле

Над Белгородом и Белгородским районом российскими силами ПВО сбито 16 воздушных целей на подлете к городу. Об этом 27 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он утонил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. А вот разрушения есть.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. <...> Выбиты окна в поликлиниках № 7 и № 8 , также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы», — написал Гладков в своем тг-канале .