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    В Белгороде сбито 16 воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле

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    Над Белгородом и Белгородским районом российскими силами ПВО сбито 16 воздушных целей на подлете к городу. Об этом 27 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он утонил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. А вот разрушения есть.

    «В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. <...> Выбиты окна в поликлиниках № 7 и № 8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы», — написал Гладков в своем тг-канале.

    Осколки зацепили три детских сада и школу. Повреждены восемь автомобилей, два из которых сгорели полностью. Гладков также опубликовал фото последствий. ⠀

    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
    Фото: официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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    Напомним, днем 27 марта украинский беспилотник врезался в административное здание в центре Белгорода 27 марта. Женщина получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки. Взрывом в здании выбило окна на 3-м и 4-м этажах и посекло фасад.

    Местные телеграм-каналы сообщали, что речь о здании областного управления МВД на проспекте Славы.

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