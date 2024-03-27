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    Песков: нейросети в руках террористов — еще одна угроза для России

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность тем, что нейросети в руках недобросовестных людей или террористов могут стать грозным оружием для России. Его слова приводит РИА Новости в среду, 27 марта.

    Так представитель Кремля отреагировал на историю Екатерины Гуровой, исполнившей песню для фильма «Переведи ее через Майдан». Она призналась, что ей поступил звонок якобы от российского лидера Владимира Путина.

    «Это, как и все в интернете, как и все в высоких технологиях, может использоваться, наверное, в индустрии развлечений и так далее, но <…> в руках террористов, это может стать очень грозным оружием», — подчеркнул Песков. По его словам, данный вопрос требует системных мер и, наверное, такой внутренней мобилизации от всех нас».

    Представитель Кремля подчеркнул, что подобные технологии — это еще одна большая угроза, которая стоит перед страной.

    Ранее «Фонтанка» писала, что мошенники стали активно использовать возможности искусственного интеллекта — чтобы подделывать чужой голос и даже видеоизображение. Жертвами таких атак становятся не только простые люди, но и руководители фирм и компаний, высокопоставленные госслужащие. Подробнее о набирающих популярность схемах обмана читайте здесь.

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