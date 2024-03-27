Песков: нейросети в руках террористов — еще одна угроза для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность тем, что нейросети в руках недобросовестных людей или террористов могут стать грозным оружием для России. Его слова приводит РИА Новости в среду, 27 марта.



Так представитель Кремля отреагировал на историю Екатерины Гуровой, исполнившей песню для фильма «Переведи ее через Майдан». Она призналась, что ей поступил звонок якобы от российского лидера Владимира Путина.



«Это, как и все в интернете, как и все в высоких технологиях, может использоваться, наверное, в индустрии развлечений и так далее, но <…> в руках террористов, это может стать очень грозным оружием», — подчеркнул Песков. По его словам, данный вопрос требует системных мер и, наверное, такой внутренней мобилизации от всех нас».

