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    Глава МИД Италии посоветовал гражданам отложить поездки в Россию

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    Глава МИД Италии Антонио Таяни повторно посоветовал своим гражданам не ездить в Москву. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянский телеканал Rai2.

    «Мы всегда говорили, что лучше отложить поездки в Москву и особенно, если кто-то уже в Москве, избегать мест большого скопления людей», — цитирует Антонио Таяни РИА Новости.

    Представитель Италии отметил, что на пасхальные каникулы миллионы итальянцев отправятся за рубеж.

    Ранее, 8 марта, вице-премьер на своем туристическом портале уже рекомендовал итальянцам воздержаться от поездок в Россию и «оценить, является ли присутствие в РФ абсолютно необходимым».

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