Глава МИД Италии посоветовал гражданам отложить поездки в Россию

Глава МИД Италии Антонио Таяни повторно посоветовал своим гражданам не ездить в Москву. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянский телеканал Rai2.

«Мы всегда говорили, что лучше отложить поездки в Москву и особенно, если кто-то уже в Москве, избегать мест большого скопления людей», — цитирует Антонио Таяни РИА Новости.

Представитель Италии отметил, что на пасхальные каникулы миллионы итальянцев отправятся за рубеж.

Ранее, 8 марта, вице-премьер на своем туристическом портале уже рекомендовал итальянцам воздержаться от поездок в Россию и «оценить, является ли присутствие в РФ абсолютно необходимым».

