Никита Кологривый вышел на свободу после семи суток ареста за дебош в баре Новосибирска

Актер Никита Кологривый вышел из изолятора временного содержания, где он находился семь суток после дебоша в кальянной в Новосибирске. У дверей ИВС скандального артиста встретили друзья и журналисты портала NGS.RU.

Кологривый отказался общаться с прессой, быстро сел в тонированную машину и уехал.