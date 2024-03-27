Никита Кологривый вышел на свободу после семи суток ареста за дебош в баре Новосибирска

Актер Никита Кологривый вышел из изолятора временного содержания, где он находился семь суток после дебоша в кальянной в Новосибирске. У дверей ИВС скандального артиста встретили друзья и журналисты портала NGS.RU.
Кологривый отказался общаться с прессой, быстро сел в тонированную машину и уехал.
В ночь на 20 марта Никита Кологривый перебрал с алкоголем и устроил драку с персоналом кальянной, а также укусил за ногу хостес. На суде артист признался, что события того вечера не помнит, осознание пришло только просмотра видео.
Актер обратился к своим фанатам и признался, что эмоционально выгорел. Он попросил прощения и обещал встать на путь исправления. Прокуратура пыталась добиться 15 суток ареста, однако Новосибирский областной суд оставил первоначальное решение в силе.