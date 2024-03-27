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    Минздрав зарегистрировал новый препарат от ковида — «Мир-19»

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    Федеральное медико-биологическое агентство России получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат «Мир-19», предназначенный для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает 27 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

    «Доклинические и клинические исследования препарата продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность. В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата «Мир-19», по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения», — говорится в сообщении.

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