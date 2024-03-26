    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, южн

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.57eur100.41

    Сбербанк спишет кредиты погибших от военных действий клиентов

    1087
    7 комментариев

    Сбербанк заявил о готовности полностью списать кредиты своих клиентов в случае их гибели от военных и террористических действий на приграничных территориях России. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба кредитной организации.

    «Сбербанк с первых дней СВО фокусируется на <...> приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях… Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Сбера.

    Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ, если они остались в живых, действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года.

    С 2022 года в программу поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и так далее), включили клиентов на приграничных территориях и клиентов, пострадавших или погибших в ходе СВО.

    Напомним, 23 марта Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк, «Дом.РФ», Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк также выразили готовность списать кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СберСВО
    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close