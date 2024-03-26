Сбербанк спишет кредиты погибших от военных действий клиентов

Сбербанк заявил о готовности полностью списать кредиты своих клиентов в случае их гибели от военных и террористических действий на приграничных территориях России. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк с первых дней СВО фокусируется на <...> приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях… Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Сбера.