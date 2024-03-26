Сбербанк спишет кредиты погибших от военных действий клиентов

Сбербанк заявил о готовности полностью списать кредиты своих клиентов в случае их гибели от военных и террористических действий на приграничных территориях России. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Сбербанк с первых дней СВО фокусируется на <...> приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях… Сбербанк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Сбера.
Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ, если они остались в живых, действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года.
С 2022 года в программу поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и так далее), включили клиентов на приграничных территориях и клиентов, пострадавших или погибших в ходе СВО.
Напомним, 23 марта Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк, «Дом.РФ», Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк также выразили готовность списать кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле».