Российские банки заявили, что спишут кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк, «Дом.РФ», Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк выразили готовность списать кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили их пресс-службы 23 марта.



«Банк со своей стороны спишет все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время вчерашнего теракта», – заявили в ВТБ.



«Альфа-Банк спишет все задолженности по кредитам пострадавших в Крокусе и их семей», – пообещал «Альфа-Банк».



«Мы спишем кредиты погибших и пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле. Сейчас мы собираем всю необходимую информацию для урегулирования кредитов. За дополнительной информацией вы можете обратиться к нам по номерам: 900 или 88002008200», – сообщили в Сбере.

