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    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Российские банки заявили, что спишут кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

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    Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк, «Дом.РФ», Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк выразили готовность списать кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили их пресс-службы 23 марта.

    «Банк со своей стороны спишет все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время вчерашнего теракта», – заявили в ВТБ.

    «Альфа-Банк спишет все задолженности по кредитам пострадавших в Крокусе и их семей», – пообещал «Альфа-Банк».

    «Мы спишем кредиты погибших и пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле. Сейчас мы собираем всю необходимую информацию для урегулирования кредитов. За дополнительной информацией вы можете обратиться к нам по номерам: 900 или 88002008200», – сообщили в Сбере.

    «Спишем все долги по кредитам пострадавшим в Крокус Сити Холле. Все формальности, связанные со списанием, также возьмем на себя. Как будут опубликованы необходимые списки — мы сами подготовим все документы, спишем долги и свяжемся с клиентами», – заявили в Тинькофф банке.

    «Совкомбанк и Хоум Банк спишут все кредиты пострадавших в теракте в Крокус Сити Холл», – обещает Совкомбанк.

    «Банк намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в этой ужасной трагедии будут наши клиенты и члены их семей», – сообщили в «Газпромбанке».

    «Банк ДОМ.PФ принял решение списать все долговые обязательства по кредитам клиентов, пострадавших в страшной трагедии в «Крокус Сити Холле»», – заявил ДОМ.РФ.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.

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