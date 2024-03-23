Российские банки заявили, что спишут кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк, «Дом.РФ», Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк выразили готовность списать кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили их пресс-службы 23 марта.
«Банк со своей стороны спишет все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время вчерашнего теракта», – заявили в ВТБ.
«Альфа-Банк спишет все задолженности по кредитам пострадавших в Крокусе и их семей», – пообещал «Альфа-Банк».
«Мы спишем кредиты погибших и пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле. Сейчас мы собираем всю необходимую информацию для урегулирования кредитов. За дополнительной информацией вы можете обратиться к нам по номерам: 900 или 88002008200», – сообщили в Сбере.
«Спишем все долги по кредитам пострадавшим в Крокус Сити Холле. Все формальности, связанные со списанием, также возьмем на себя. Как будут опубликованы необходимые списки — мы сами подготовим все документы, спишем долги и свяжемся с клиентами», – заявили в Тинькофф банке.
«Совкомбанк и Хоум Банк спишут все кредиты пострадавших в теракте в Крокус Сити Холл», – обещает Совкомбанк.
«Банк намерен списать задолженности и кредиты, если среди жертв и пострадавших в этой ужасной трагедии будут наши клиенты и члены их семей», – сообщили в «Газпромбанке».
«Банк ДОМ.PФ принял решение списать все долговые обязательства по кредитам клиентов, пострадавших в страшной трагедии в «Крокус Сити Холле»», – заявил ДОМ.РФ.
Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.