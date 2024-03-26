Помогли бы западные ветра, но вряд ли. Застрявший у Кронштадта контейнеровоз все еще на мели

Вытянуть с мели контейнеровоз, застрявший на выходе из Петербурга, оперативно не получилось. Судно «Sankt-Peterburg» стоит у Кронштадта уже больше суток. Помочь ему могут северо-западные и западные ветра. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает издание 47news.

Сегодня к контейнеровозу подошло водолазное судно «Водолаз Чебаненко». Подводную часть решили освидетельствовать после неудачных попыток подтянуть «Sankt-Peterburg» на канал силами буксиров «Портофлота». «Это долгая история. Водолазов несколько. Посмотрят на корпус, есть ли повреждения, что с винто-рулевым комплексом, пострадал — не пострадал, что там за грунт. Работы завершат к вечеру», — рассказали изданию в «Морспасслужбе».

Представители буксирных компаний рассказали, что ждут вердикта водолазов, но говорят о нескольких вариантах разрешения. В идеальном помочь может погода, но на нее лучше не рассчитывать.

«Всё будет очень просто, если задуют северо-западные и западные ветра. Уровень воды поднимется, а следом приподнимется судно. Другое дело, что эти самые ветра у нас не ожидаются. Весна. Это осенью у нас вода быстро прибывает, а сейчас, наоборот, идёт её сгон», — рассказал собеседник 47news.ru.



Эксперты отмечают, что трудность в том, что судно — контейнеровоз. Снять с него груз можно только в условиях порта. В настоящее время известно, что «Sankt-Peterburg» выскочил на бровку канала достаточно далеко, но нет понимания, сколько он потерял в осадке.



«Если он полметра, да даже 10 сантиметров потерял, то это уже много. Ледокол нужен, у него массовые усилия больше, чем у буксиров. Но там ведь стеснённая обстановка, всё в пределах фарватера, а он довольно узкий. В принципе, места мало. То есть большой ледокол — не вариант. Но и чудо-толкач для такой операции не нужен. Толкать вообще не надо. Надо аккуратно тянуть, а то можно вырвать то, за что тянешь», — объяснил собеседник.



По данным 47news, «Sankt-Peterburg» должен был отправиться в крупнейший порт Индии — Нава-Шева. На его борту контейнеры находятся количеством 1 567 TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера). В одном «ящике» груз попадает под категорию опасных — скипидар.